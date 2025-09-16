Более четверти россиян верят в тайное чипирование

Более четверти из опрошенных россиян верят в то, что их могут тайно чипировать. Об этом говорят данные аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте Центра.

«Еще несколько лет назад в сети активно ходили слухи о массовом чипировании россиян к 2025 году. Как показывают данные, здравый смысл все-таки взял верх над верой в теории заговора: за последние пять лет доля тех, кто допускает возможность тайного чипирования, снизилась почти в 1,5 раза», – пишут авторы исследования.

Как показывают исследования, в 2020 году 41% опрошенных оценивал вероятность «тайного чипирования» как возможную. В 2025 году таких людей стало меньше – 29%.

В отчете социологи отмечают, что представители старшего поколения более подвержены вере в «тайное чипирование». Они это связывают с так называемой «технонастороженностью» россиян пенсионного возраста.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 сентября 2025 года. В исследовании приняли участие 1 600 российских граждан в возрасте от 18-ти лет.

