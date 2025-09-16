Пьяный россиянин напал в поезде с ножом на спящего попутчика

В Бурятии мужчину, обвиняемого в покушении на жизнь попутчика в поезде, отправят в психлечебницу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Инцидент произошел в феврале текущего года в вагоне пассажирского поезда сообщением «Кисловодск — Тында». Когда состав проходил по территории Бурятии, 49-летний житель Алтайского края ударил ножом в спину спящего пассажира из-за личной неприязни. В этот момент злоумышленник был пьян.

В результате нападения были задеты жизненно важные органы, но пострадавший своевременно получил медицинскую помощь и выжил. Нападавшего задержали, он до сих пор находится под стражей.

Экспертиза установила, что мужчина совершил преступление, будучи в состоянии «временного психического расстройства», а значит не мог осознавать свои действия.

Как ожидается, фигурант избежит реального срока. Дело направлено в суд для назначения ему принудительной меры медицинского характера.

