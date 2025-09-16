На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин напал в поезде с ножом на спящего попутчика

Житель Алтайского края изрезал пассажира поезда ножом, но избежит реального срока
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Бурятии мужчину, обвиняемого в покушении на жизнь попутчика в поезде, отправят в психлечебницу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Инцидент произошел в феврале текущего года в вагоне пассажирского поезда сообщением «КисловодскТында». Когда состав проходил по территории Бурятии, 49-летний житель Алтайского края ударил ножом в спину спящего пассажира из-за личной неприязни. В этот момент злоумышленник был пьян.

В результате нападения были задеты жизненно важные органы, но пострадавший своевременно получил медицинскую помощь и выжил. Нападавшего задержали, он до сих пор находится под стражей.

Экспертиза установила, что мужчина совершил преступление, будучи в состоянии «временного психического расстройства», а значит не мог осознавать свои действия.

Как ожидается, фигурант избежит реального срока. Дело направлено в суд для назначения ему принудительной меры медицинского характера.

Ранее мужчины не оплатили проезд и набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами