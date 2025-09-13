Мужчины не оплатили проезд и набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье

В Подмосковье мужчины с ножом набросились на контролера в электричке

В Подмосковье трое мужчин отказались платить за проезд в электричке и набросились на контролера, угрожая ножом. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в электропоезде «Волоколамск-Серпухов». Трое мужчин отказались оплачивать проезд, после чего начали вести себя агрессивно, угрожать контролерам ножом и нецензурно выражаться. Конфликт перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. В какой-то момент один из дебоширов стал кидаться на сотрудника с ножом.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Мужчин задержали и доставили в дежурную часть. Восточным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Подозреваемые переданы следственным органам.

