На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчины не оплатили проезд и набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье

В Подмосковье мужчины с ножом набросились на контролера в электричке
true
true
true

В Подмосковье трое мужчин отказались платить за проезд в электричке и набросились на контролера, угрожая ножом. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в электропоезде «Волоколамск-Серпухов». Трое мужчин отказались оплачивать проезд, после чего начали вести себя агрессивно, угрожать контролерам ножом и нецензурно выражаться. Конфликт перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. В какой-то момент один из дебоширов стал кидаться на сотрудника с ножом.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Мужчин задержали и доставили в дежурную часть. Восточным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Подозреваемые переданы следственным органам.

Ранее пьяный пассажир напал на контролера в петербургском автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами