На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, выбросившая новорожденного в мусор, отделалась ограничением свободы

Жительница Рязани, выбросившая младенца в мусор, отделалась ограничением свободы
true
true
true
close
Shutterstock

В Рязани вынесли обвинительный приговор местной жительнице, которая расправилась с новорожденным и выбросила его в мусор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, в конце мая 2026 года женщина родила живого и жизнеспособного ребенка. После этого она избила его и, чтобы скрыть преступление, выбросила в мусор. Бездыханного ребенка 26 мая нашли на городском мусороперерабатывающем предприятии.

«Женщина признала вину в полном объеме, раскаялась и ходатайствовала о постановлении судебного приговора без судебного разбирательства. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы», — уточнили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что суд не стал арестовывать девушку, которая выбросила новорожденную дочь в окно в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами