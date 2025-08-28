Россиянка, выбросившая новорожденного в мусор, отделалась ограничением свободы

В Рязани вынесли обвинительный приговор местной жительнице, которая расправилась с новорожденным и выбросила его в мусор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, в конце мая 2026 года женщина родила живого и жизнеспособного ребенка. После этого она избила его и, чтобы скрыть преступление, выбросила в мусор. Бездыханного ребенка 26 мая нашли на городском мусороперерабатывающем предприятии.

«Женщина признала вину в полном объеме, раскаялась и ходатайствовала о постановлении судебного приговора без судебного разбирательства. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы», — уточнили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что суд не стал арестовывать девушку, которая выбросила новорожденную дочь в окно в Ленобласти.