На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, может ли работодатель устанавливать камеры видеонаблюдения

Юрист Георгиева: работодатель может устанавливать камеры видеонаблюдения
true
true
true
close
Depositphotos

Работодатель может установить камеры видеонаблюдения в офисе только в том случае, если он обоснует необходимость этого в приказе или локальных нормативных актах. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в этом случае сотрудников должны ознакомить с документами под роспись. Помимо этого, в офисе должны появиться записи, информирующие о видеосъемке в помещении. Видеонаблюдение также не должно нарушать право на частную жизнь — камера, например, не может быть расположена в душевой, туалете или в помещении, предназначенном для переодевания.

«В противном случае сотрудник имеет право зафиксировать это на фото или видео, а затем подать жалобу в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и обратиться с иском в суд. Можно выбрать одну или несколько инстанций», – отметила Георгиева.

Результаты исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Работа», до этого показали, что семь из десяти соискателей в РФ проверяют информацию о потенциальном работодателе в интернете после получения приглашения на собеседование. При этом 47% респондентов делают это всегда, а 26% — только если ранее не были знакомы с компанией.

Ранее эксперт объяснила, как провести обратное собеседование с работодателем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами