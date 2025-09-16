Юрист объяснила, может ли работодатель устанавливать камеры видеонаблюдения

Работодатель может установить камеры видеонаблюдения в офисе только в том случае, если он обоснует необходимость этого в приказе или локальных нормативных актах. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в этом случае сотрудников должны ознакомить с документами под роспись. Помимо этого, в офисе должны появиться записи, информирующие о видеосъемке в помещении. Видеонаблюдение также не должно нарушать право на частную жизнь — камера, например, не может быть расположена в душевой, туалете или в помещении, предназначенном для переодевания.

«В противном случае сотрудник имеет право зафиксировать это на фото или видео, а затем подать жалобу в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и обратиться с иском в суд. Можно выбрать одну или несколько инстанций», – отметила Георгиева.

Результаты исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Работа», до этого показали, что семь из десяти соискателей в РФ проверяют информацию о потенциальном работодателе в интернете после получения приглашения на собеседование. При этом 47% респондентов делают это всегда, а 26% — только если ранее не были знакомы с компанией.

Ранее эксперт объяснила, как провести обратное собеседование с работодателем.