Эксперт объяснила, как провести обратное собеседование с работодателем

Во время собеседования не только работодатель оценивает соискателя, но и сам кандидат на должность оценивает потенциального нанимателя. Поэтому важно провести с работодателем обратное собеседование и задать правильные вопросы, которые помогут не только сделать выводы о компании, но и продемонстрировать компетентность будущего сотрудника, рассказала 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

В первую очередь она посоветовала задать вопрос о целях компании на ближайшие три года, в том числе уточнить перспективы и стратегические цели. Также важно поинтересоваться, какой вклад команда и конкретно будущий сотрудник должны внести, чтобы эти цели были достигнуты, какие задачи предстоит выполнить в первые полгода.

«Четкое понимание стартовых задач поможет оценить, насколько быстро вы сможете внести вклад в проекты компании», — пояснила специалист, добавив, что важно уточнить и KPI, по которым будет оцениваться эффективность работы сотрудника.

Далее важно поинтересоваться, какие возможности работодатель готов предоставить для профессионального развития, ведь именно карьерные перспективы являются основой длительного сотрудничества. Важно понимать, какие понадобятся инструменты, технологии, нужно ли будет пройти обучение для их освоения. Среди других важных тем психолог выделила вопрос о том, будет ли начинающему работнику предоставлена помощь наставника и как в компании организована система выплаты зарплаты, действий бонусов и мотивации.

Кроме того, Бережная посоветовала попросить рекрутера описать корпоративную культуру и атмосферу в коллективе, так как это поможет понять, соответствуют ли условия требованиям кандидата.

«Спрашивая все это, вы не только соберете важную информацию, но и покажете, что подходите к выбору работодателя осознанно и профессионально», — заключила эксперт.

До этого HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что есть вопросы, которые представитель компании не должен задавать на собеседовании. Так, рекрутер имеет право задавать вопросы, касающиеся исключительно опыта и профессиональной деятельности кандидата. Среди допустимых тем — успешно реализованные проекты, практические навыки, карьерные планы и профессиональные интересы. Вопросы о семейном положении, детях, здоровье или религиозных убеждениях относятся к личным аспектам жизни кандидата и не имеют прямого отношения к исполнению трудовых обязанностей. Эти темы регулируются статьями 64 и 86 Трудового кодекса РФ, запрещающими отказ в приеме на работу на основании указанных характеристик.

