Расстреляли возле дома: на бывшего мэра Купянска совершили покушение

В бывшего мэра украинского Купянска Геннадия Мацегору стреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области, сообщили Mash и SHOT. Информацию подтвердила военная разведка Украины. Политика экстренно доставили в Москву, его состояние оценивают как критическое. На Украине экс-мэру, начавшему сотрудничать с российской стороной после начала СВО, предъявлены обвинения в госизмене.

Главное управление разведки минобороны Украины сообщило о покушении на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. По данным ГУР, на политика напали 7 июня в Старом Осколе Белгородской области. Разведка не уточняет, кто именно совершил покушение.

В настоящее время Мацегора находится в одной из московских больниц, его состояние врачи оценивают как критическое.

По информации Telegram-канала Mash, в политика стреляли возле дома, в котором он сейчас проживает.

В последнее время Мацегора работал директором спорткомплекса «Георгиевский», открывшегося в 2023 году.

Карьера на Украине

Мацегора стал мэром Купянска в 2020 году. Он представлял ныне запрещенную на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В феврале 2022 года он принял решение сотрудничать с российской стороной, а после заявил в обращении к жителям города, что его главной задачей было «не допустить боевых действий и жертв».

Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма. Это крупный районный центр, важный для железнодорожного сообщения. Россия утратила контроль над Купянском в сентябре 2022 года. Тогда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

После отступления российских войск из Купянска Мацегора перебрался в Белгородскую область, где возглавил спорткомплекс.

Власти Украины обвинили бывшего мэра в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. В Киеве заявили, что политик предоставлял военным Вооруженных сил России жилье, воду, транспорт и горючее в 2022 году. Максимальное наказание по обвинению в коллаборационизме на Украине предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Не первое покушение

Мацегора не первый украинский политик, на жизнь которого покушались из-за сотрудничества с российскими властями. До этого сотрудники СБУ взорвали автомобиль замглавы пророссийской администрации Харьковской области Александра Слисаренко, также уехавшего в Белгород. На политиков и чиновников из Запорожья и Херсонской области тоже совершали покушения. Одно из самых громких убийств произошло в начале декабря 2023 года.

Тогда в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива, перед началом СВО перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время.

Украинские и некоторые международные СМИ писали, что за убийством бывшего нардепа может стоять Служба безопасности Украины. Информацию о том, что Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ, подтверждали, в частности, источники УНИАН.

Кива был народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», с 2017 по 2019 год — лидером Социалистической партии Украины.

В конце января 2022 года политик перебрался сначала в Испанию, а затем в Россию. После начала СВО поддержал действия ВС РФ и обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище.

Суд на Украине приговорил Киву к 14 годам тюрьмы, признав виновным в призывах «к агрессивной войне» и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики.