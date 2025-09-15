На Украине сотрудника военкомата задержали за взятку в $1000

РИА: высокопоставленный сотрудник ТЦК на Украине попался на взятке в $1000

В Ивано-Франковской области силовики задержали высокопоставленного сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Начальник одного из подразделений районного ТЦК <...> попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США», — говорится в сообщении.

По данным источника, мужчина, будучи также депутатом городского совета, помогал уклонистам получать документы, освобождающие от мобилизации.

10 сентября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала в интервью телеведущей Лане Шевчук, что сотрудники одного из киевских территориальных центров комплектования предлагают родственникам насильно мобилизованных заплатить $30 тысяч за освобождение от военной службы.

Парламентарий отметила, что можно лишь догадываться о количестве таких предложений и сумме доходов коррумпированных сотрудников ТЦК.

