В Одессе назвали стоимость откупа от мобилизации

«Страна.ua»: жители Одессы могут избежать мобилизации за взятку в $13 тысяч
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Жители Одессы могут избежать мобилизации, заплатив сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК) взятку в размере $13 тыс. Соответствующая информация опубликована изданием «Страна.ua».

По сообщению издания, при обращении через посредников сумма взятки может быть снижена до $7 тыс. Местные жители подтверждают существование подобной коррупционной практики.

Территориальные центры комплектования являются украинским аналогом военкоматов и отвечают за мобилизационные мероприятия.

22 июля замначальника районного ТЦК в Одесской области на юге Украины задержали после того, как поймали на взятке. Сотрудника военкомата отправили в СИЗО с возможностью выплаты залога в 1,2 млн гривен (2,244 млн рублей).

В апреле бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов рассказал, что ТЦК требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы Украины. По его словам, подобными «услугами» пользуются значительное число украинцев. В качестве примера Стоянов привел случай, когда в прошлом году на границу в грузовике доставили сразу 30 уклонистов. Однако им все равно не удалось покинуть страну. На границе уклонистов задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее на Украине сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса с паломниками.

Все новости на тему:
Новости Украины
