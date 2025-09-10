Депутат Рады заявила, что ТЦК в Киеве требует $30 тысяч с родственников мобилизованных

Депутат Рады Скороход: ТЦК в Киеве требует $30 тысяч за выкуп мобилизованных

Сотрудники одного из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) требуют по $30 тыс. за освобождение от военной службы насильно мобилизованных. Об этом депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила в интервью телеведущей Лане Шевчук, опубликованном в YouTube-канале.

По ее словам, такая ситуация сложилась в районе Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) украинской столицы. Она рассказала, что сотрудники ТЦК прислали сообщение родственникам недавно мобилизованного гражданина, предложив отпустить мужчину за $30 тыс.

Депутат отметила, что можно лишь догадываться о количестве таких предложений и сумме доходов коррумпированных сотрудников ТЦК.

27 августа издание «Страна.ua» сообщило, что жители Одессы могут избежать мобилизации, заплатив сотрудникам территориальных центров комплектования взятку в размере $13 тыс.

В апреле бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов рассказал, что ТЦК требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы Украины.

Ранее в Киеве командир воинской части заплатил взятку, чтобы не попасть на фронт.