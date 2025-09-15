На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поблагодарил врачей Курской области

Путин объявил благодарность курским больницам за работу в экстремальных условиях
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм при работе в экстремальных условиях. Обращение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Благодарность была объявлена «За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Президент отметил работу следующих медучреждений: Курская городская клиническая больница №3, Беловская центральная районная больница, Медвенская центральная районная больница, Рыльская центральная районная больница.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. В июне этого года врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в результате одной из ночных атак были повреждены 13 жилых домов, а также городская больница №1. Тогда над регионом сбили 57 беспилотников.

Ранее ВСУ ударили по больнице в Теткино в Курской области.

