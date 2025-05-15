Mash: ВСУ ударили из РСЗО Himars по больнице в Теткино в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars по больнице в населенном пункте Теткино в Курской области и полностью разрушили мост в селе Коренево Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, мост через реку Снагость намерены оперативно восстановить, как это уже было в августе 2024 года.

«К вечеру пути будут готовы — у местных спецов большой опыт возведения переправ», — говорится в публикации.

Уточняется, что от украинского удара по больнице никто не пострадал, но здание было полностью разрушено. По данным Mash, ВСУ вводят новые штурмовые группы.

«Утром из Бессаловки в Сумской области ВСУ пытались перебросить в направлении поселка Волфинский штурмовую группу ОШП 225. Наши ответили огневым поражением и не допустили пересечения госграницы», — отметил Mash.

До этого военный эксперт Ян Гагин рассказал, что крупная группировка украинских войск фактически заблокирована под Константиновкой.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.