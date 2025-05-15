На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по больнице в Теткино в Курской области

Mash: ВСУ ударили из РСЗО Himars по больнице в Теткино в Курской области
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars по больнице в населенном пункте Теткино в Курской области и полностью разрушили мост в селе Коренево Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, мост через реку Снагость намерены оперативно восстановить, как это уже было в августе 2024 года.

«К вечеру пути будут готовы — у местных спецов большой опыт возведения переправ», — говорится в публикации.

Уточняется, что от украинского удара по больнице никто не пострадал, но здание было полностью разрушено. По данным Mash, ВСУ вводят новые штурмовые группы.

«Утром из Бессаловки в Сумской области ВСУ пытались перебросить в направлении поселка Волфинский штурмовую группу ОШП 225. Наши ответили огневым поражением и не допустили пересечения госграницы», — отметил Mash.

До этого военный эксперт Ян Гагин рассказал, что крупная группировка украинских войск фактически заблокирована под Константиновкой.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами