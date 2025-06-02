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Хинштейн уточнил последствия ночной атаки ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Курской области за ночь БПЛА повредили 15 домов и здание больницы
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждены 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, также зафиксированы повреждения в кожвендиспансере и городской больнице №1. Все разрушения обследовала специальная комиссия.

Хинштейн добавил, что бригады уже готовятся к началу восстановительных работ. Власти заверили, что ни один пострадавший житель не останется без помощи.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов перехвачено в Курской области — 57.

Накануне украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.

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Атаки на Курскую область
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