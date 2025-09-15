Страховка для альпинистов за год значительно выросла в цене

«Российская газета»: страховка для альпинистов за год подорожала на 21%

Средняя стоимость страховки для альпинистов в 2025 году составила 4178 руб., что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Российской газете» рассказали в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Несмотря на то, что цена страховки выросла, среднее страховое покрытие осталось прежним и составило примерно 350 тыс. рублей, отметила менеджер страховых продуктов сервиса Светлана Логинова.

Кроме того, по информации газеты, с начала 2025 года наблюдается снижение количества оформленных страховок. Так, с января этого года российские туристы оформили на 11% меньше страховок, покрывающих риск альпинизма и скалолазания, чем в 2024 году.

По словам начальника управления андеррайтинга, поддержки продаж и сопровождения договоров в туристической индустрии СК «Согласие» Ирины Носковой, чаще всего любители экстрима выбирают пять стран – это Россия, Кыргызстан, Непал, Танзания и Мексика. Наиболее востребована у туристов страховая сумма в $35-40 тыс.

Последняя громкая история с альпинистами произошла в августе этого года. Тогда российская альпинистка Наталья Наговицина в составе группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы. 12 августа она сломала ногу, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров.

Стоимость операции по спасению Наговициной оценивалась в $100 тыс. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

