На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страховка для альпинистов за год значительно выросла в цене

«Российская газета»: страховка для альпинистов за год подорожала на 21%
true
true
true
close
Shutterstock/aaronj9

Средняя стоимость страховки для альпинистов в 2025 году составила 4178 руб., что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Российской газете» рассказали в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Несмотря на то, что цена страховки выросла, среднее страховое покрытие осталось прежним и составило примерно 350 тыс. рублей, отметила менеджер страховых продуктов сервиса Светлана Логинова.

Кроме того, по информации газеты, с начала 2025 года наблюдается снижение количества оформленных страховок. Так, с января этого года российские туристы оформили на 11% меньше страховок, покрывающих риск альпинизма и скалолазания, чем в 2024 году.

По словам начальника управления андеррайтинга, поддержки продаж и сопровождения договоров в туристической индустрии СК «Согласие» Ирины Носковой, чаще всего любители экстрима выбирают пять стран – это Россия, Кыргызстан, Непал, Танзания и Мексика. Наиболее востребована у туристов страховая сумма в $35-40 тыс.

Последняя громкая история с альпинистами произошла в августе этого года. Тогда российская альпинистка Наталья Наговицина в составе группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы. 12 августа она сломала ногу, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров.

Стоимость операции по спасению Наговициной оценивалась в $100 тыс. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами