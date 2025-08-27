Стало известно, сколько может стоить операция по спасению Наговициной

Стоимость операции по спасению Наговициной может составлять около $100 тысяч

Стоимость операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной может оцениваться в сумму около $100 тыс. Об этом в комментарии aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Если примерно посчитать, сколько сейчас потрачено денег и усилий, если рассчитывать их на все затраты, в том числе и на повреждения вертолета, то я думаю, что это около $100 тысяч», — отметил он.

При этом Киселев подчеркнул, что с каждым днем стоимость спасательной операции будет увеличиваться.

С момента перелома ноги Наговициной прошло больше 14 суток. Продолжить спасательную операцию на сегодняшний момент не представляется возможным из-за погодных условий.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее в МЧС Киргизии сделали заявление о статусе Наговициной.