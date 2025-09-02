В Киргизии официально завершили операцию по спасению Наговициной

Федерация альпинистов Киргизии прекратила операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом сообщил глава организации Эдуард Кубатов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что никаких признаков жизнедеятельности альпинистки обнаружено не было.

«Киргизская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов», — отметил он.

На склоне россиянка провела ровно 21 день. 2 августа телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета дроном палатки Наговициной и сообщила о ее смерти.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Уже тогда Наговицина не подавала признаков жизни.

