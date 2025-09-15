На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бородин признался, что ему звонили бандиты и требовали не трогать Меладзе

НТВ

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью «Ридусу» сообщил, что ему звонили представители криминального мира и требовали не трогать певца Валерия Меладзе.

«Когда мы попросили правоохранительные органы проверить деятельность поддерживающего Украину артиста, мне набрали люди из криминального мира и сказали: «Веди себя аккуратно с Валерой, потому что он наш». Через месяц на моего сына организовано покушение», — рассказал Бородин.

Он подчеркнул, что «нужно иметь силу воли, чтобы отправить в компетентные органы бумагу на того или иного артиста».

До этого глава ФПБК заявил, что вынужден находиться под круглосуточной охраной, опасаясь мести со стороны певицы Аллы Пугачевой.

Бородин также призвал запретить артистке заниматься в России бизнесом, а получаемые ею авторские отчисления за песни направлять участникам специальной военной операции.

Ранее Пугачева ответила на вопрос о предательстве Родины.

