Глава ФПБК Бородин нанял охрану, опасаясь мести Пугачевой

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с «Ридусом» рассказал, что вынужден находиться под круглосуточной охраной, опасаясь мести со стороны певицы Аллы Пугачевой.

«Артистка уже была причастна к организации покушения на меня. Правоохранительные органы проводят по этому факту проверку. Исполнитель, который должен был меня убить, пришел и рассказал, кто за этим стоит. <...> Когда Пугачева давала недавно интервью, она прямо сказала, чтобы я готовился. В общем, сигнал понятный», — сказал Бородин.

Он призвал запретить артистке заниматься в России бизнесом, а получаемые авторские отчисления за песни направить участникам специальной военной операции.

Накануне Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель дипведомства Мария Захарова, комментируя высказывания артистки, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Ранее Пугачева рассказала, как видит свою кончину.