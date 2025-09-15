На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пилот, посадивший самолет в поле, обратился к суду с просьбой

Пилот, посадивший самолет в поле, ходатайствует о переносе суда в Омск
Телеграм-канал «UralAirlines_Official»

Бывший командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском осенью 2023 года, запросил перенос судебных слушаний в Омск. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Со своим ходатайством подсудимый обратился в Барабинский районный суд. В качестве причины переноса слушаний в Омск он назвал проживание большинства потерпевших и свидетелей по уголовному делу в Омской области.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. Пилоты обсуждали это на аудиозаписи, сделанной перед посадкой.

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа — никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали из кабины по надувному трапу и сразу отвели на безопасное расстояние от самолета. Тогда гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа.

При этом Следственный комитет России и Росавиация во время разбирательств нашли в действиях пилота ряд серьезных ошибок, которые подвергли жизнь пассажиров и экипажа серьезному риску. Расследование показало, что самолет мог сесть в аэропорту назначения, а аварийная ситуация сложилась по вине самого Белова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Второго пилота воздушного судна Эдуарда Семенова уволили из «Уральских авиалиний». Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа сумма компенсации пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета.

