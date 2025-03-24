«Не годен к работе»: из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота, посадившего лайнер в поле

Члены экипажа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, 12 сентября 2023 года

Пилот Эдуард Семенов, участвовавший в экстренной посадке Airbus A320 в пшеничном поле в Новосибирской области осенью 2023 года, был уволен из «Уральских авиалиний». Он пытался вернуться к работе, но его не допустили к полетам. Ранее компанию покинул командир экипажа Сергей Белов. В 2024 году по итогам повторного расследования Росавиация рекомендовала проверить подготовку инструкторов, отвечающих за обучение летчиков. Ведомство заявило о низком уровне летной работы и ошибках экипажа.

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, входивший в экипаж самолета, экстренно севшего в поле в Новосибирской области осенью 2023 года, уволен из авиакомпании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«По результатам прохождения ЦВЛЭК (Центральная врачебно-летная экспертная комиссия) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по п. 8 ч. 1 ст.77 ТК РФ (отказ работника от перевода, необходимого в соответствии с медицинским заключением)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в «Уральских авиалиниях» сообщили, что в 2024 году после окончания расследования инцидента и выхода отчета по собственному желанию уволился первый пилот самолета Сергей Белов. Как писал «МК», он прошел собеседование на должность пилота во вьетнамской авиакомпании и будет работать за границей.

Семенов работал в «Уральских авиалиниях» с 2013 года, но после происшествия длительное время не мог вернуться к полетам. Он устраивался работать в такси, а также подрабатывал грузчиком, чтобы обеспечить семью.

«Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится», — рассказывал пилот порталу Ura.ru.

В июле 2024 года он приступил к переподготовке для возвращения к работе пилота: прошел длительный процесс восстановления, который включал наземную, тренажерную подготовку, прохождение психолога.

Судьбоносная посадка

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 Сочи — Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области.

Экипаж принял решение о посадке из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. Пилоты обсуждали это на аудиозаписи, сделанной перед посадкой.

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа — никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали из кабины по надувному трапу и сразу отвели на безопасное расстояние от самолета. Тогда гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа.

В 2024 году было проведено повторное расследование инцидента. В апреле газета «Известия» ознакомилась с отчетом комиссии Росавиации по делу, в котором содержалась рекомендация уволить летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина.

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В документе рекомендовали авиакомпании провести дополнительную проверку знаний инструкторов, которые отвечают за профессиональную подготовку экипажей, поскольку «организация летной работы находится на низком уровне».

Посадка Airbus A320 была охарактеризована как «серьезный авиационный инцидент». Отчет комиссии также указывал на падение давления в «зеленой» гидросистеме как его основную причину.

При этом в отчете указывалось, что экипаж совершил ошибку, не определив фактическое положение шасси и его створок после отказа гидросистемы.

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — цитируют «Известия» документ Росавиации.

Там также говорилось, что экипаж получает «неформальные выговоры» от начальства.

Пилоты Airbus A320 утверждали, что опасались «негативной реакции от руководства», в случае посадки самолета в Омске, так как это могло привести к задержке следующих рейсов и дополнительным расходам.

Согласно документу, командир Сергей Белов также заявил, что «Уральские авиалинии» настаивали на экстренной посадке в аэропорту, где есть технический персонал для устранения неполадок.

«Распилили корпус, но еще не все вывезли»

После инцидента было принято решение не возвращать аварийный Airbus A320 к полетам. Он оставался в поле и был постепенно разобран на запчасти. В феврале сообщалось, что специалисты распилили корпус, чтобы вывезти его с поля.

Это не единственный за последние годы инцидент с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний». 15 августа 2019 года Airbus A321 столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники. Пилоты приняли решение об экстренной посадке, и приземлили самолет в кукурузном поле в Подмосковье.