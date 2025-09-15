Мужчина едва не лишился руки из-за вора, укусившего его во время ограбления

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
OC: турку едва не ампутировали руку после того, как его укусил вор
DHA

Владелец магазина в Турции оказался на грани ампутации руки после того, как его во время ограбления укусил один из преступников, пишет Oddity Central.

Как рассказал владелец магазина из Стамбула, двое мужчин в масках хотели ограбить магазин после закрытия. Он попытался остановить злоумышленников и сумел обездвижить одного из них, но тот в отчаянии сильно укусил его за руку. Благодаря этому ходу преступник сумел вырваться и вместе с сообщником скрылся.

Сначала пострадавший обратился в местную клинику, где ему обработали рану. Однако вскоре его состояние резко ухудшилось: поднялась высокая температура и появился тремор. В больнице имени султана Абдулхамида Хана врачи диагностировали у пациента тяжелую инфекцию, распространившуюся по всей руке. Конечность изменила цвет и увеличилась почти в два раза, и медики всерьез рассматривали вариант с ампутацией.

Врачи решили применить гипербарическую оксигенотерапию — метод, при котором пациент дышит кислородом под высоким давлением. Это решение оказалось успешным: состояние мужчины улучшилось, а после хирургической обработки тканей и трех месяцев реабилитации он полностью восстановил функцию руки.

По словам доктора Явуза Аслана, бактерии из полости рта человека способны вызывать крайне тяжелые инфекции, что делает укусы людей порой опаснее, чем укусы животных.

Ранее женщина едва не лишилась ноги после того, как сделала татуировку.

