Женщина едва не лишилась ноги после того, как сделала татуировку

LADBible: британка сделала тату в домашних условиях и чуть не потеряла ногу

Британка едва не лишилась на ноги после того, как сделала татуировку в домашних условиях, пишет LADBible.

Саманта Лоуэн рассказала, что давно хотела сделать татуировку на бедре, надеясь, что это «поможет ей принять свое тело». Не имея возможности сразу заплатить за услуги профессионального салона, она согласилась на предложение друга, который порекомендовал «хорошего» мастера на дому. Однако сеанс обернулся кошмаром.

По словам девушки, татуировщик использовал вместо антисептика обычное средство для мытья посуды, а в процессе работы грубо обращался с иглой, особенно в области близко к кости. Боль была настолько сильной, что Саманта едва не потеряла сознание. Несмотря на это, она позволила мужчине закончить работу.

Уже через два дня татуировка воспалилась. Нога опухла, из-под кожи сочилась желто-зеленая жидкость, а любое движение причиняло невыносимую боль. В больнице врачи диагностировали опасную бактериальную инфекцию, которая при отсутствии лечения могла привести к сепсису или гангрене.

«Я всерьез боялась, что мне ампутируют ногу. Даже сейчас, когда острая боль прошла, я с трудом хожу. Кажется, будто чернила проникли в саму кость», — прокомментировала Лоуэн.

Британка попыталась вернуть деньги, но татуировщик проигнорировал ее требования. Теперь ей предстоит сдать анализы, чтобы убедиться, что инфекция не распространилась по организму.

«У меня уже были тату, сделанные в салоне, и никаких проблем. А эта едва не стоила мне жизни. Пожалуйста, не повторяйте мою ошибку — доверяйте только профессионалам», – добавила женщина.

Ранее врачи предупредили об опасности татуировок для здоровья.