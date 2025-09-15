На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре указали на теплое лето в азиатской части страны

Вильфанд: лето в азиатской части РФ стало 2-м самым теплым в истории наблюдений
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Лето нынешнего года в азиатской части России стало вторым по температурным характеристикам за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что летний сезон на азиатской территории страны стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений. Но это второе место делится вместе 2016, 2021 и 2024 годами. При этом на европейской территории страны прошедшее лето вошло только во второй десяток самых теплых. Это не позволило ему занять место в первой пятерке самых жарких, и оно расположилось на шестом-восьмом ранжированном месте.

Вильфанд отметил, что 2025 год по средней глобальной температуре, скорее всего, войдет в число трех-пяти самых теплых.

12 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что текущая осень в Москве стала самой засушливой в городе за последние 146 лет.

Ранее москвичам рассказали, как долго в столице сохранится тепло.

