Синоптик назвал осень в Москве самой засушливой за полтора века

Синоптик Тишковец: осень в Москве стала самой засушливой за последние 146 лет
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Текущая осень в Москве стала самой засушливой в городе за последние 146 лет. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За 146 лет регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1 января 1879 года, в Москве никогда не было такого, чтобы за первую половину сентября в городе ни выпало ни капли дождя. Последний раз осадки в столице прошли в конце лета — две недели назад», — сказал специалист.

Тишковец добавил, что сентябрь 2025 года поставит исторический рекорд. По его словам, бабье лето в Москве продлится до 17 сентября. После этого в столице ожидаются дожди, отметил синоптик.

10 сентября специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столичном регионе будет теплой минимум до середины сентября. По ее словам, осадков на ближайшую неделю не прогнозируется – дожди вернутся не раньше 17-18 сентября.

Ранее москвичам рассказали, как долго в столице сохранится тепло.

