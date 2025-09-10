Москвичам рассказали, как долго в столице сохранится тепло

Синоптик Варкин: в Москве и МО теплая погода сохранится до 17 сентября

Благоприятная погода с температурой на 3,5°C выше нормы и без осадков продержится в Москве и Московской области до 16-17 сентября. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, днем до +16...+22 градусов. До 17 сентября у погоды будет такой характер, а в приграничных областях, допустим, Калужской и Владимирской, будет прохладнее из-за радиационного выхолаживания в ночные часы и большей амплитуды суточного хода», — объяснил Варакин.

Он добавил, что погода до середины сентября в Московском регионе будет благоприятной для прогулок и открытых мероприятий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что снежный покров в Москве начнет формироваться к концу осени.

По его словам, среднемесячная норма температуры в ноябре будет превышать многолетние значения на три градуса. Однако количество осадков будет на уровне нормы.

Ранее синоптик предупредил о заморозках в девяти регионах России.