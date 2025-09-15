На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Солт-Лейк-Сити арестовали двоих подозреваемых в попытке терроризма мужчин

В штате Юта арестовали двоих мужчин, которые хотели поджечь автомобиль СМИ
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы арестовали в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) двоих мужчин, которые установили зажигательное устройство под автомобиль новостного агентства. Об этом сообщает телеканал KUTV.

По имеющейся информации, полицейское управление Солт-Лейк-Сити и пожарные получили сообщение о подозрительном устройстве под автомобилем. Выяснилось, что это было зажигательное устройство, подложенное под автомобиль новостного агентства. Его привели в действие, но оно не сработало.

Привлеченное к расследованию происшествия Федеральное бюро расследований задержало двух мужчин. При обыске в их доме обнаружили взрывчатые вещества, оружие и наркотики.

14 сентября стало известно, что подозреваемый в покушении на активиста Чарли Кирка в штате Юта не признал вину и не сотрудничает со следствием.

Ранее учебные заведения США зафиксировали всплеск ложных обращений о стрельбе.

