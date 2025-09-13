На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учебные заведения США зафиксировали всплеск ложных обращений о стрельбе

Учебные заведения США после смерти Кирка столкнулись с ложными вызовами полиции
Shutterstock

Учебные заведения США зафиксировали всплеск ложных вызовов полиции якобы из-за стрельбы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом рассказывает телеканал ABC News.

«Эти звонки... вызвали панику как минимум у дюжины школ, поскольку полиция спешила к кампусам, преследуя призрачные угрозы, причем многие из них были расово мотивированы и направлены против исторически черных колледжей и университетов», — отмечает телеканал.

При этом в полиции уточняют, что обязаны реагировать на все эти вызовы как на случаи реальной стрельбы.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей стране.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

Ранее главу ФБР обвинили в некомпетентности из-за расследования убийства Кирка.

