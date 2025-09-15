«Как в провинциальной больнице»: ученый Каверин сравнил тюрьмы талибов с российскими

Задержанный талибами этнограф Каверин: тюрьмы в Афганистане лучше, чем в России

В Афганистане при талибах (движение внесено в список террористических организаций) тюрьмы и СИЗО лучше, чем в современной России, заявил российский этнограф Святослав Каверин в интервью «Газете.Ru». Летом его задержали талибы по подозрению в шпионаже, после чего практически месяц о судьбе мужчины не было ничего известно.

«По сравнению с образом российской тюрьмы, который сложился в массовой культуре, в Афганистане все лучше. Если в России мы наслышаны о понятиях, избиениях, изнасилованиях и прочем, то в афганском СИЗО условия на уровне российской провинциальной больницы. То есть не шик, но приемлемо», — рассказал ученый.

В афганском СИЗО он сидел в одиночной камере, где одновременно держали от двух до четырех человек. По словам этнографа, обстановка была дружеская, сокамерники хорошо к нему относились.

«Комната четыре на два метра, никаких нар, мебели, на полу ковролин, одеяла. Круглосуточно горит свет, ведется видеонаблюдение в целях безопасности. Помещение без окон, но с кондиционером», — описал Каверин.

Как добавил ученый, в афганской тюрьме условия лучше — там можно носить свою одежду, готовить из своих продуктов, иметь при себе любые книги и письменные принадлежности. Также заключенным разрешают видеться с близкими и проводить с ними до трех часов в отдельной палатке.

О том, какими были тюрьмы в Афганистане при проамериканских властях, почему российского ученого били на допросах и как он смог благополучно вернуться домой — в интервью Каверина «Газете.Ru».

