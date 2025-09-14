На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: власти Германии договариваются с талибами о депортации афганских мигрантов

Bild: ФРГ готовит сделку с талибами по масштабной депортации афганских мигрантов
true
true
true
close
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Представители правительства ФРГ ведут закрытые переговоры с движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) с целью активизации высылки афганских мигрантов из числа преступников. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в начале сентября представители МВД Германии встретились с талибами в Катаре, чтобы разработать механизм регулярной депортации афганских мигрантов на родину. В текущий момент Берлин занимается организацией поездки делегации в Кабул для продолжения переговоров. Катар выступает в качестве посредника, утверждает издание.

Высылку афганских мигрантов из Германии планируют осуществлять на постоянной основе чартерными и регулярными рейсами, говорится в публикации.

В августе сообщалось, что два гражданина Афганистана, ранее работавшие переводчиками для американской армии, могут быть депортированы из Соединенных Штатов.

23 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа сокращает отдел Государственного департамента, созданный для переселения 250 тыс. афганцев в Соединенные Штаты.

Ранее в Берлине установили мемориал жертвам политики массовой иммиграции.

