Этнограф заявил о «зашкаливающей коррупции» в Афганистане до талибов

Вернувшийся из Афганистана ученый Каверин заявил о снижении уровня коррупции при талибах
До прихода к власти «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане было гораздо больше коррупции, заявил в интервью «Газете.Ru» российский этнограф Святослав Каверин. Летом его задержали талибы, в Россию ученый смог вернуться только спустя почти два месяца.

«При Республике (Исламская Республика Афганистан — официальное название страны с начала двухтысячных по 2021 год. Весной 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана, после чего проамериканский режим быстро пал под ударами «Талибана». — «Газета.Ru») зашкаливала коррупция. Сейчас, как и в любой стране, она тоже присутствует, но не так ярко выражена. Афганистан всегда был страной контрастов, а Исламский Эмират Афганистан — поистине страна чудес: пастух может пожаловаться на министра, и того арестуют. Думаю, для некоторых стран подобное звучит удивительно и даже невозможно», — описал Каверин.

Ученый отметил, что вместе с ним в Афганистане сидел имам, одновременно следователь одного из местных управлений, которого задержали за взятку. По словам Каверина, сумма взятки составила порядка 50 тысяч афгани, когда средняя зарплата в стране — 9–10 тысяч (курс афгани — чуть выше рубля).

Как сокамерники относились к русскому ученому, почему талибы его задержали и как проходили допросы — в интервью Каверина «Газете.Ru».

Ранее Россия отправила в Афганистан вторую партию гуманитарной помощи после землетрясения.

