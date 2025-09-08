На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия отправила в Афганистан вторую партию гуманитарной помощи

В Афганистан вылетел самолет МЧС России со второй партией гуманитарной помощи
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

МЧС России отправило в Афганистан самолет со второй партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетел ведомственный самолет Ил-76», — сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что на борту находится свыше 20 тонн палаток и одеял, которые будут переданы пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям Афганистана.

Там также отметили, что помощь оказывается в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ.

На днях МЧС направило в Афганистан самолет с первой партией гуманитарной помощи.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр находился на расстоянии около 27,3 км от города Джелалабад, вблизи границы с Пакистаном.

4 сентября стало известно, что в результате стихийного бедствия более 2,2 тыс. человек не выжили, свыше 3,6 тыс. пострадали.

Ранее в Госдуме заявили, что карту России не поменяют после землетрясения на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами