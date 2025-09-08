Россия отправила в Афганистан вторую партию гуманитарной помощи

В Афганистан вылетел самолет МЧС России со второй партией гуманитарной помощи

МЧС России отправило в Афганистан самолет со второй партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетел ведомственный самолет Ил-76», — сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что на борту находится свыше 20 тонн палаток и одеял, которые будут переданы пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям Афганистана.

Там также отметили, что помощь оказывается в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ.

На днях МЧС направило в Афганистан самолет с первой партией гуманитарной помощи.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр находился на расстоянии около 27,3 км от города Джелалабад, вблизи границы с Пакистаном.

4 сентября стало известно, что в результате стихийного бедствия более 2,2 тыс. человек не выжили, свыше 3,6 тыс. пострадали.

