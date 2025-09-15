Задержанный в Афганистане россиянин рассказал, какое слово оставил на стене камеры

Задержанный «Талибаном» (движение внесено в список террористических организаций) российский этнограф Святослав Каверин рассказал в интервью «Газете.Ru», что писал на стене каждой камеры «самое народное русское слово». Ученый вернулся в Россию, пробыв в заключении у талибов почти два месяца.

«Я в каждом помещении, где сидел, оставлял на стене самое народное русское слово из трех букв. Меня каждый раз это страшно веселило и постоянно ободряло. Как я объяснил местным, это национальная русская подпись. Если русский человек попадет в это место, он поймет, что здесь был другой русский, и это его поддержит», — уточнил Каверин.

Он добавил, что на стенах камер были и другие послания — как на латинице, так и на персидском языке. По словам этнографа, ему интересно было изучить их как исследователю.

Каверин также рассказал, что в заключении немного учил сокамерников русскому языку.

«Обстановка всегда была дружеская, мы старались друг друга поддерживать как товарищи по несчастью, я немного учил их русскому. Я всех помню, пока летел в Россию, на всякий случай, в самолете выписал их имена», — поделился этнограф.

Подробнее о том, как выглядят афганские тюрьмы и допросы и как в целом изменилась жизнь в Афганистане — в интервью Каверина «Газете.Ru».

Ранее МИД прокомментировал возвращение Каверина в Россию.