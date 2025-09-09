На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД прокомментировал возвращение задержанного в Афганистане этнографа

Захарова: Каверин был освобожден афганскими властями по обращению РФ
Российский исследователь Святослав Каверин, задержанный в Кабуле по подозрению в шпионаже, был освобожден с учетом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее ответ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С.И.Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан», — говорится в заявлении дипломата.

Этнограф Каверин вернулся на родину 8 сентября. В августе Каверина задержали в Кундузе, а затем отправили в Кабул для разбирательства, после чего связь с ним была потеряна. В Афганистане он проводил исследования в провинциях Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар.

Чтобы освободить сына, его мать обратилась с письменными просьбами о содействии к главе республики Татарстан Рустаму Минниханову, в Ассоциацию антропологов и этнологов Российской Федерации, а также к начальнику Второго департамента Азии министерства иностранных дел Российской Федерации Александру Павловскому.

Ранее ученый Каверин объяснил, почему талибы (движение внесено в список террористических организаций) обвинили его в шпионаже.

