В Генпрокуратуре обвинили нежелательные организации в попытках сорвать выборы

Представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров в ходе брифинга в ЦИК обвинил нежелательные организации в попытках сорвать выборы в России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Замначальника управления ГП по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму уточнил, что с начала года 62 организации признали нежелательными в стране.

«Среди причин назывались дестабилизация обстановки в России, вмешательство в выборные процессы, а также дискредитация внутренней и внешней политики государства», — говорится в публикации.

Представитель Генпрокуратуры также упомянул организацию «Репортеры без границ», которую внесли в реестр нежелательных в августе. По его словам, она получила такой статус из-за системной работы на российском направлении, связанной с распространением западных клише об ущемлении прав на свободу выражения, преследовании независимых СМИ и журналистов.

11 сентября депутат Госдумы Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Ранее в Госдуме заявили об усиленном сборе данных о ситуации в регионах России спецслужбами Запада.