Священник рассказал о правилах рукоблудия

Священник Сильченков: мастурбировать можно только с благословения духовника
true
true
true
close
Кадр из видео/Священник Игорь Сильченков/YouTube

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Алуште Игорь Сильченков рассказал о правилах мастурбации. Запись выступления священнослужителя опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, «нельзя заниматься рукоблудием ни для здоровья, ни для чего-либо другого».

«Но есть ситуации, когда надо сдать анализы или образцы для судебно-медицинской экспертизы. В этой ситуации все обговаривается с духовником. Надо посоветоваться, как это сделать. Духовник подскажет, как это сделать бесстрастно, без греха», — рассказал Сильченков.

Он добавил, что врачи стремятся помогать людям, но «если они не верующие, то Сатана (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) через них пытается внушить мысли, которые будут передаваться пациентам».

До этого сообщалось, что люди, которые часто смотрят порнографию или регулярно занимаются мастурбацией, могут иначе реагировать на сексуальные стимулы. Ученые из Германии обнаружили, что, хотя таким людям по-прежнему приятно смотреть эротические изображения, их организм слабее реагирует на сигналы, предвещающие появление сексуального контента.

Ранее между частой мастурбацией и нестабильной половой жизнью нашли связь.

