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Между частой мастурбацией и нестабильной половой жизнью нашли связь

JSM: мастурбация семь раз в неделю повышает риск дисфункции оргазма у мужчин
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Shutterstock

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что мужчины, мастурбирующие чаще семи раз в неделю, с большей вероятностью сообщают о дисфункции оргазма. Также они обычно занимаются сексом реже, или, напротив, чаще представителей других категорий частоты мастурбации. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSM).

В исследовании приняли участие 2034 здоровых взрослых мужчин. Добровольцы предоставили информацию о типичной еженедельной частоте мастурбации (от нуля до семи и более раз) в рамках анкеты о сексуальной функции. С учетом полученных данных ученые разделили испытуемых на группы.

Большинство (41,2%) опрошенных мужчин большинство сообщили, что мастурбируют один-два раза в неделю. Почти четверть (21,6%) сообщили, что не практикуют такой способ удовлетворения сексуальной потребности, и только 14,2% поделились, что мастурбируют чаще четырех раз в неделю.

Средний объем эякулята существенно не различался во всех группах. Участники, которые мастурбировали больше всего раз в неделю (семь и более), реже сообщали о дисфункции эякуляции (12,0% против 21,0% у всех остальных вместе взятых), но чаще — о дисфункции оргазма (12,0% против 5,7% у других добровольцев).

Ученых также удивили различия в уровне либидо и нестабильности половой жизни в группе частой мастурбации — такие мужчины с большей вероятностью вступали в половые контакты очень часто (чаще семи раз в неделю) или реже обычного (один раз в неделю).

Ранее стало известно, чем отличается зависимость от секса у мужчин и женщин.

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