В Санкт-Петербурге мужчина открыл огонь по кафе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который выстрелил в сторону кафе. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в ночь на 14 сентября на бульваре Александра Грина, дом 3. Ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полицейскими установлено, что местный житель из хулиганских побуждений произвел выстрел в сторону заведения общепита, повредив стекло и холодильник», — рассказали в министерстве.

В МВД отметили, что пострадавших в результате стрельбы нет. Правоохранители оперативно установили личность преступника (на фото), его задержали оперативники в одной в жилом доме на Вилькицком бульваре. По факту инцидента возбуждено дело по статье о хулиганстве. На данный момент в квартире задержанного проводят обыск.

В скором времени стрелявшего доставят в полицию и изберут меру пресечения.

Ранее в Нижегородской области браконьер устроил охоту на заметивших его в лесу грибников.