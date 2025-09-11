На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области браконьер устроил охоту на заметивших его в лесу грибников

Мужчину задержали за стрельбу по грибникам в Нижегородской области
true
true
true
close
Depositphotos

В Нижегородской области мужчину подозревают в стрельбе по грибникам в лесу. Об этом сообщает «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел в бору. По данным Telegram-канала, местные жители отправились в лес, но там заметили браконьера. Мужчина также обратил на них внимание и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

Когда грибники стали убегать, браконьер выстрелил еще несколько раз. Он полагал, что свидетели могут рассказать о его незаконной охоте сотрудникам профильного ведомства.
В результате один из пострадавших получил ранение в живот. Больше ни разу стрелок не попал.

После инцидента подозреваемый выехал из Нижегородской области, но его задержали. На данный момент он находится под арестом.

До этого в Улан-Удэ несколько человек устроили разборки на парковке. Мужчина и женщина вышли из дома и хотели сесть в машину, но в этот момент появился мужчина с оружием и стал стрелять.

Ранее пропавший в Ленобласти пенсионер провел в лесу 16 дней и отметил там день рождения.

