Стало известно, кого из россиян пустят в Европу при запрете виз

Решение Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам было ожидаемым. Но ряд категорий граждан РФ все равно будут пускать в Европу, в том числе на похороны и лечение. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, комментируя сообщения об ограничении выдачи туристических виз в Европу.

«Речь идет о дипломатах, работниках международных организаций, а также россиянах, которые едут по важным гуманитарным причинам — например, на лечение или на похороны близких. Кроме того, визы могут получить студенты, принятые в европейские вузы, квалифицированные специалисты с официальным приглашением на работу и близкие родственники тех, кто живет в Европе легально. Совершенно предсказуемо то, что для обычных туристов въезд в страны Шенгенской зоны могут закрыть или сильно ограничить», — отметила сенатор.

По ее словам, большинство стран ЕС — Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия — уже остановили выдачу туристических виз россиянам. При этом въезд возможен для тех, у кого есть веские причины и необходимые документы, хотя и с усиленным контролем, добавила сенатор. Она пояснила, что такая политика направлена на ограничение массового туристического потока из России и усиление политического давления через санкции, но при этом оставляет возможность для важных визитов.

«Это ожидаемо. Но нам в России интереснее, страна большая и разнообразная. Бескрайняя наша страна удивительнее и притягательнее Евросоюза», — подчеркнула Епифанова.

Она заключила, что Россия в ответ может ввести зеркальные меры: ограничить выдачу виз гражданам ЕС, усложнить пребывание европейских дипломатов и сотрудников международных организаций, а также сократить культурные и образовательные обмены.

Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций, одним из ключевых пунктов которого может стать полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Вопрос планируется рассмотреть 12 сентября. Как уточняют европейские источники, основанием для инициативы стало значительное количество российских туристов, посетивших этим летом Грецию, Италию и Францию. По мнению представителей ЕС, массовые поездки россиян и их участие в европейской культурной и туристической жизни противоречат текущей санкционной политике.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что при ограничении передвижения российских дипломатов Россия даст адекватный ответ.