Германия ужесточила выдачу виз россиянам

RTVI: Германия ужесточила выдачу виз россиянам
Global Look Press

Германия ужесточила выдачу виз россиянам. Об этом со ссылкой на источники в посольстве ФРГ в Москве сообщает телеканал RTVI.

«Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщается, в посольстве Германии отметили, что в результате конфликта на Украине «возникают повышенные риски безопасности для ЕС».

В дипмиссии добавили, что поэтому правительство ФРГ приняло решение ужесточить критерии выдачи виз россиянам.

До этого газета Politico писала о том, что Европейский союз планирует опубликовать в конце декабря рекомендации по ужесточению визового режима для граждан России и других «враждебных стран».

Согласно изданию, документ не будет устанавливать обязательные правила, но предложит странам-членам ЕС более строгие критерии для выдачи виз россиянам. Рекомендации частично будут сфокусированы на решении проблем безопасности.

Два дипломата из граничащих с Россией стран Европы сообщили изданию, что их правительства годами призывали Брюссель принять подобные рекомендации, так как они «давно назрели».

Ранее стало известно, кого из россиян пустят в Европу при запрете виз.

