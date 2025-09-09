Туристам из России могут усложнить выдачу виз из-за санкций

Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Глава МИД Чехии Ян Липавский в конце августа заявлял, что странам Европы следует внести в очередной пакет санкций запрет на свободное передвижение дипломатов внутри Шенгенской зоны. Он отмечал, что перемещение дипломатов из России в этой зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

В ответ на это директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что в случае ограничения передвижения российских дипломатов Россия даст адекватный ответ.

19-й пакет санкций ЕС может коснуться шести банков и энергетических компаний России, включая «Роснефть» и «Лукойл». Также могут быть введены дополнительные ограничения на торговлю российской нефтью и ужесточены санкции против нефтяных компаний.

Ранее в РФ объяснили, почему Запад не пойдет на запрет финансовых операций с Москвой.