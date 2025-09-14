На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилой продавец едва не потерял руку после укуса грабителя

В Турции владелец магазина, укушенный грабителем, чудом избежал ампутации руки
Пожилой владелец магазина в Турции стал жертвой ограбления и чуть не лишился руки из-за укуса злоумышленника. Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел еще в прошлом году в Стамбуле, но турецкие СМИ рассказали только сейчас. В начале 2024 года 60-летний владелец магазина в районе Ускюдар стал жертвой ограбления. Двое мужчин в масках проникли в магазин после его закрытия, и хозяин попытался их остановить. Завязалась драка, в ходе которой один из грабителей сильно укусил мужчину за левую руку. Пострадавший почувствовал сильную боль и был вынужден отпустить нападавших.

Преступникам удалось уйти, полиция до сих пор не поймала никого из них. Владелец лавки обратился в ближайшую клинику, где ему обработали рану и отправили домой. Однако вскоре у мужчины поднялась температура и началась дрожь, а рука сильно распухла и изменила цвет, и он вновь попал в больницу. Там врачи выявили тяжелую инфекцию, вызванную укусом.

Пациенту грозила ампутация кисти, но медикам удалось спасти руку. Они применили гипербарическую оксигенацию — лечение кислородом под давлением, ускоряющее заживление инфицированных ран. Уже через неделю состояние улучшилось, а через три месяца физиотерапии к пострадавшему вернулась полная функциональность руки.

Как сообщается, недавно мужчину вновь ограбили, но на этот раз — без последствий для его здоровья.

Ранее в Сургуте сотрудница аптеки отбилась от грабителя с ножом.

