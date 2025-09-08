В Сургуте сотрудница аптеки отбилась от грабителя с ножом

Сотрудница сургутской аптеки дала отпор вооруженному грабителю с помощью перцового баллончика. Об этом сообщает портал «Сургутская трибуна».

Инцидент произошел в одной из аптек города. Вооруженный ножом-бабочкой злоумышленник выбил дверь в служебное помещение и напал на консультанта с требованием выдать ему деньги и кассы. Фармацевт не растерялась и оказала активное сопротивление, распылив перцовый баллончик в лицо грабителю.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти неизвестный с пистолетом напал на продавца в магазине. Он несколько раз выстрелил в продавца и скрылся. Пострадавший получил ранение руки и лица. Как установили сотрудники полиции, между сотрудником магазина и нападавшим произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина угрожал повару мачете и пистолетом ради шашлыка.