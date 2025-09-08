На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сургуте сотрудница аптеки отбилась от грабителя с ножом

В ХМАО мужчина пытался ограбить аптеку, но получил отпор
true
true
true
close
Global Look Press

Сотрудница сургутской аптеки дала отпор вооруженному грабителю с помощью перцового баллончика. Об этом сообщает портал «Сургутская трибуна».

Инцидент произошел в одной из аптек города. Вооруженный ножом-бабочкой злоумышленник выбил дверь в служебное помещение и напал на консультанта с требованием выдать ему деньги и кассы. Фармацевт не растерялась и оказала активное сопротивление, распылив перцовый баллончик в лицо грабителю.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти неизвестный с пистолетом напал на продавца в магазине. Он несколько раз выстрелил в продавца и скрылся. Пострадавший получил ранение руки и лица. Как установили сотрудники полиции, между сотрудником магазина и нападавшим произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина угрожал повару мачете и пистолетом ради шашлыка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами