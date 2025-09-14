На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова

Владимир Трефилов/РИА Новости

Мужчина задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста РФ Олега Газманова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин РФ», — сообщил источник.

Отмечается, что дело было возбуждено в конце июня этого года.

Россияне ежедневно становятся жертвами мошенников. Они звонят им и убеждают их перевести свои деньги неизвестным. Недавно на Кубани 60-летний мужчина взял кредит и заложил авто, чтобы заработать на инвестициях, но стал жертвой аферистов. Иногда жертвами мошенников становятся и знаменитости.

Недавно Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей квартиру, которой она лишилась в результате действий мошенников. Однако если решение суда останется без изменений, певице придется выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, отмечают адвокаты. Почему Долиной придется заплатить и чем руководствовался суд — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.

