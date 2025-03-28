Суд вернул Долиной проданную из-за мошенников квартиру. Но за нее придется заплатить

Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей квартиру, которой она лишилась в результате действий мошенников. Однако если решение суда останется без изменений, певице придется выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, отмечают адвокаты. Почему Долиной придется заплатить и чем руководствовался суд — в материале «Газеты.Ru».

Хамовнический суд столицы 28 марта удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье — покупательнице ее квартиры. Певица оспаривала сделку по продаже.

«Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Летом 2024 года певица стала жертвой мошенников. Они позвонили ей и сказали, что с ее квартирой кто-то совершает мошеннические действия. Чтобы «срочно их предотвратить», ее вынудили продать жилье за 112 млн рублей, хотя рыночная стоимость квартиры выше. Вырученные деньги злоумышленники заставили перевести на «безопасный счет». К 112 млн рублей артистка добавила собственные сбережения и отдала их аферистам. В общей сложности Лариса Долина потеряла около 180 млн .

Когда певица поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, на проданную квартиру наложили арест. В рамках расследования задержали несколько фигурантов, включая женщину-курьера, которая забирала наличные у Долиной.

Покупательницей квартиры певицы стала Полина Лурье, дочь топ-менеджера одного из IT-холдингов. Однако Лариса Долина отказалась передавать ей ключи и подала на нее заявление в суд. Лурье подала встречное исковое. Она попыталась доказать, что стала добросовестным приобретателем, а также потребовала выселить артистку из жилого помещения .

Суд принял сторону Долиной.

С квартирой, но без денег

Несмотря на положительное решение суда, певицу могут заставить выплатить Полине Лурье 112 млн рублей, рассказал News.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он уточнил, что решение еще не вступило в силу и стороны могут встретиться в суде апелляционной инстанции.

«Судя по настрою Лурье, стороны встретятся в суде как минимум еще один раз — уже в апелляционной инстанции. Эти и другие обстоятельства оспариваемых сделок апелляция будет проверять самым тщательным образом. И если решение суда первой инстанции останется без изменений, Лариса Долина будет вынуждена вернуть Полине Лурье 112 млн рублей», — объяснил юрист.

По его словам, одним из основных доводов защиты исполнительницы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Похожие апартаменты в том же доме продавались примерно за 190 млн рублей, а Лурье заплатила за жилье меньше.

«Простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки», — констатировал Хаминский.

Почему суд встал на сторону Долиной

Формально суд разрешал спор о праве собственности на квартиру, однако фактически произошло столкновение между защитой прав жертвы обмана и охраной прав добросовестного покупателя , рассказал «Российской газете» генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. По его словам, Полина Лурье действительно заключила сделку по всем формальным правилам — через агентство, оформила документы, оплатила недвижимость.

«С другой — все это происходило в контексте уже запущенной мошеннической схемы. Именно преступники создали условия, при которых Лариса Долина была вынуждена срочно продавать жилье, перевела деньги «на безопасный счет», а потом лишилась и средств, и имущества. Лурье оказалась втянута в эту историю как финальный покупатель, но суд посчитал, что даже при внешней законности она должна была обратить внимание на слишком низкую цену, общую странность ситуации и как минимум поинтересоваться причинами срочности сделки», — объяснил юрист.

Он добавил, что преступники сыграли ключевую роль в этой истории. Они не только обманули Долину, но и вовлекли в процесс постороннего человека, тем самым создав конфликт между двумя потерпевшими.

Адвокат Полины Лурье уже заявила, что намерена подавать апелляционную жалобу.