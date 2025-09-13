На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали количество обнаруженных взрывных устройств на ж/д путях в Орловской области

РИА Новости: три взрывных устройства обнаружены на ж/д путях Орловской области
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Орловской области нашли три взрывных устройства на железнодорожных путях. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Примерно в 14:50 на 452-м километре перегона МалоархангельскГлазуновка под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга», — уточнил источник.

Незадолго до этого губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области один человек пострадал, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

На фоне последующих оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка было задержано движение ряда поездов дальнего следования. Их пассажиров могут отправить домой на автобусах.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к атаке на пути.

Ранее аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью.

