Поезд с боеприпасами для ВС РФ попал под обстрел ВСУ

В зоне СВО ВСУ обстреляли из артиллерии район железнодорожной станции, в зону поражения попал состав с боеприпасами. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что, несмотря на обстрел, военный комендант станции майор Михаил Демидов направил поезд на запасные пути и вывел его из зоны поражения. После окончания артобстрела и проверки состояния путей поезд доставил груз по назначению.

В конце августа гвардии младший сержант Сергей Пироженко в одиночку эвакуировал сослуживцев в безопасный район, когда его взвод попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Военный устанавливал дымовую завесу для прикрытия наступления Вооруженных сил РФ. На обратном пути российские солдаты были атакованы ВСУ. В результате Пироженко и его сослуживцы получили ранения. Младший сержант оказал им первую помощь и помог добраться до безопасного места.

Ранее военный спас совенка, застрявшего в антидроновой сетке.