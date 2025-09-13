На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орловскую область направили пять бригад центра медицины катастроф из Курска

Хинштейн: в Орловскую область направили пять бригад центра медицины катастроф
Александр Кряжев/РИА Новости

На место детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области направили пять бригад федерального центра медицины катастроф из Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков», — написал он.

Хинштейн добавил, что в Орловскую область уже прибыли сотрудники Управления Росгвардии по Курской области с целью оказания содействия коллегам региона.

Также врио губернатора сообщил, что минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск — 457 человек, включая 51 ребенка.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два. Позднее РИА Новости сообщило, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 м друг от друга.

При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате пострадали обнаружившие их сотрудники. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.

Ранее Хинштейн раскрыл подробности о взрыве на ж/д путях в Орловской области.

