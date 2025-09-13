Хинштейн раскрыл подробности о погибших на ж/д путях в Орловской области

Хинштейн: погибшие при взрыве на путях в Орловской области служили в Росгвардии

Двое погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области служили в Росгвардии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам», — заявил он.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два. Позднее РИА Новости написало, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 м друг от друга.

При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате пострадали обнаружившие их сотрудники. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к атаке на пути.

Ранее сообщалось, что Украина готовила военных для диверсий на гражданских объектах в Донбассе.