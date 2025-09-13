На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн раскрыл подробности о погибших на ж/д путях в Орловской области

Хинштейн: погибшие при взрыве на путях в Орловской области служили в Росгвардии
true
true
true
close
Shutterstock

Двое погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области служили в Росгвардии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам», — заявил он.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два. Позднее РИА Новости написало, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 м друг от друга.

При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате пострадали обнаружившие их сотрудники. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне МалоархангельскГлазуновка.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к атаке на пути.

Ранее сообщалось, что Украина готовила военных для диверсий на гражданских объектах в Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами