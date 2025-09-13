На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лондоне прошли задержания на акции против мигрантов

Полиция Лондона задержала 9 человек на акции против приема мигрантов

В ходе акций антииммигрантских протестов в Лондоне были задержаны девять человек. Об этом сообщило столичное управление полиции в своем аккаунте в социальной сети X.

«На данный момент произведено девять арестов за различные правонарушения», – говорится в заявлении полиции.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что ведется активный поиск других лиц, причастных к нарушениям общественного порядка. Следовательно, число задержанных может увеличиться.

В полицейском управлении также отметили, что сотрудники «столкнулись с проявлениями насилия» со стороны участников протеста, которые, в частности, использовали сигнальные ракеты.

Утром 13 сентября участники демонстрации под названием «Объединим королевство», организованной правым активистом Томми Робинсоном, собрались на Рассел-сквер и затем двинулись в сторону правительственного квартала Уайтхолл. Многие демонстранты несли флаги Англии с крестом Святого Георгия и флаг Британии «Юнион Джек». Протестующие выкрикивали лозунги, направленные против премьер-министра Кира Стармера. Они выражали недовольство миграционной политикой правительства.

Полиция стянула на место протестов дополнительные силы — среди 1600 полицейских, охраняющих безопасность на фоне протестов, 500 прибыли из соседних муниципалитетов. По данным Sky News, на митинг вышли 110 тыс. человек.

Ранее в Британии заявили о риске революции.

